"Валенсия" приняла решение о будущем в команде Вьетто

"Валенсия" не будет выкупать трансфер аргентинского нападающего "Атлетико" Лусиано Вьетто, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, тренерский штаб валенсийцев не впечатлила игра аргентинца и клуб отказался от его покупки. При этом "Атлетико" также не рассчитывает на форварда, поэтому летом он перейдет в другой клуб.

Напомним, что "Валенсия" арендовала 24-летнего Вьетто зимой с правом выкупа. Аргентинец провел за клуб 19 матчей и забил 5 голов.

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