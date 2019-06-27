"Валенсия" приняла решение по Черышеву

"Валенсия" собирается выкупить права на хавбека Дениса Черышева.

Как сообщает журналист Эктор Гомес, переговоры с "Вильярреалом" находятся на завершающей стадии. Сам футболист уже осведомлен, что со следующего сезона будет выступать за "летучих мышей".

Черышев выступает за "Вильярреал" с 2016 года. Минувший сезон он провел в аренде в "Валенсии", где сыграл 41 матч, отметился 4 голами и 5 ассистами.

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