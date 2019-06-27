"Валенсия" приняла решение по Черышеву

1 Теги денис черышевваленсиявильярреал

"Валенсия" приняла решение по Черышеву

"Валенсия" собирается выкупить права на хавбека Дениса Черышева.

Как сообщает журналист Эктор Гомес, переговоры с "Вильярреалом" находятся на завершающей стадии. Сам футболист уже осведомлен, что со следующего сезона будет выступать за "летучих мышей".

Черышев выступает за "Вильярреал" с 2016 года. Минувший сезон он провел в аренде в "Валенсии", где сыграл 41 матч, отметился 4 голами и 5 ассистами.

Читайте также: Черышев может покинуть "Валенсию" из-за хавбека "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

А потом перейдет через 3 года в Юве свободным агентом

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" минимально обыграл ЦСКА в Кубке "Париматч Премьер"

"Краснодар" минимально обыграл ЦСКА в Кубке "Париматч Премьер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов