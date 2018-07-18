"Валенсия" приняла важное решение по главному тренеру

Теги валенсиямарселино гарсия тораль

"Валенсия" приняла важное решение по главному тренеру

"Валенсия" продлила контракт с главным тренером Марселино Гарсией Торалем, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между специалистом и клубом будет действовать до 30 июня 2020 года. 

52-летний Тораль возглавил "Валенсию" летом 2017 года. Под его руководством команда в минувшем сезоне заняла четвертое место в чемпионате Испании и завоевала путевку в Лигу Чемпионов. 

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