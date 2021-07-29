"Валенсия" продала 1 миллион фанатских токенов за два часа
Фото: твиттер Socios.com/Автор неизвестен
Новый спонсор «Валенсии» - Socios.com очень доволен сотрудничеством, сообщает официальный сайт "летучих мышей".
Отмечается, что всего за два часа было продано около 1 миллиона фанатских токенов.
«Валенсия» продала в этот вторник всего за два часа 1 миллион фанатских токенов (цифровых активов), которые были приобретены фанатами клуба с пяти разных континентов и которые смогут участвовать в принятии некоторых повседневных решений «летучих мышей».
Как сообщается в официальном заявлении клуба, первый день продажи этих токенов болельщикам был «ошеломляющим успехом», поскольку были проданы абсолютно каждый доступный токен, и «Валенсия» стала первой командой, запустившей миллион фанатских токенов при первом же запуске.
Благодаря этой инициативе болельщики «Валенсии» теперь смогут пользоваться «уникальными возможностями для взаимодействия с клубом, участвовать в повседневных решениях посредством опросов, получать доступ к эксклюзивным акциям и скидкам». Клуб объявит содержание первого опроса в ближайшие дни, в котором все владельцы токенов смогут проголосовать.
Основатель и генеральный директор Socios.com Александр Дрейфус признал, что «эти цифры поразительны», но заметил, что для него «это не стало сюрпризом». «Мы уже знали об экстраординарном потенциале «Валенсии», великого клуба для Ла Лиги и всего европейского футбола с преданными фанатами по всему миру. Я знаю, что «Валенсия» уже подготовила очень инновационные опросы и награды, поэтому я призываю всех валенсийцев не упустить эту возможность и участвовать», - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что из-за запрета в Испании на рекламу букмекеров на футболках футбольных клубов, "Валенсии" пришлось поменять спонсора. Эта же компания стала главным спонсором миланского "Интера".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14