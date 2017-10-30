"Валенсия" продемонстрировала лучший старт в Примере в своей истории

Теги валенсия

"Валенсия" продемонстрировала лучший старт в Примере в своей истории

По итогам десяти туров чемпионата Испании "Валенсия" имеет в своём активе 24 очка, победив в семи матчах и трижды сыграв вничью.

Таким образом, "летучие мыши" выдали лучший старт в Примере в своей истории. Ранее левантийцам удавалось набрать только 23 очка в 10 матчах в сезонах 2014/15, 2008/09 и 2003/04.

Стоит отметить, что сейчас "Валенсия" занимает второе место в турнирной таблице первенства, отставая от лидирующей "Барселоны" на 4 очка.

Не пропустите: Турнир прогнозов: итоги 15 тура. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 28
2 Валенсия 10 24
3 Реал Мадрид 10 20
4 Атлетико Мадрид 10 20
5 Севилья 10 19
6 Вильярреал 10 17
7 Леганес 10 17
8 Бетис 9 16
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Хетафе 10 12
11 Леванте 10 12
12 Жирона 10 12
13 Сельта Виго 10 11
14 Атлетик Бильбао 10 11
15 Эспаньол 9 10
16 Депортиво Ла-Корунья 9 8
17 Эйбар 10 8
18 Лас Пальмас 9 6
19 Малага 10 4
20 Алавес 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов