"Валенсия" продемонстрировала лучший старт в Примере в своей истории

По итогам десяти туров чемпионата Испании "Валенсия" имеет в своём активе 24 очка, победив в семи матчах и трижды сыграв вничью.

Таким образом, "летучие мыши" выдали лучший старт в Примере в своей истории. Ранее левантийцам удавалось набрать только 23 очка в 10 матчах в сезонах 2014/15, 2008/09 и 2003/04.

Стоит отметить, что сейчас "Валенсия" занимает второе место в турнирной таблице первенства, отставая от лидирующей "Барселоны" на 4 очка.

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