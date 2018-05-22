"Валенсия" продлила контракт с одним из лидеров команды

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"Валенсия" продлила контракт с одним из лидеров команды

Левый защитник Хосе Гайя подписал новый с "Валенсией", сообщил официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года. Сумма отступных в соглашении увеличена до 100 миллионов евро.

22-летний Гайя выступает за "Валенсию" с 2012-го года, провел за клуб 106 матчей и забил 4 гола. Сыграл 15 матчей за молодежную сборную Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

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