"Валенсия" продлила контракт с Родриго с отступными 120 миллионов евро

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"Валенсия" продлила контракт с Родриго с отступными 120 миллионов евро
"Валенсия" объявила о продлении контракта с нападающим Родриго, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано до лета 2022 года. Сумма отступных по условиям контракта увеличена до 120 миллионов евро.

26-летний Родриго выступает за "Валенсию" с 2014 года, провел за клуб 103 матча и забил 26 голов. Ранее играл за "Реал", "Бенфику" и "Болтон". За сборную Испании сыграл 3 матча и забил 1 мяч. Чемпион Португалии, обладатель Кубка Португалии, двукратный обладатель Суперкубка Португалии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.

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