"Валенсия" продлила контракт с Родриго с отступными 120 миллионов евро



"Валенсия" объявила о продлении контракта с нападающим Родриго, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано до лета 2022 года. Сумма отступных по условиям контракта увеличена до 120 миллионов евро.

26-летний Родриго выступает за "Валенсию" с 2014 года, провел за клуб 103 матча и забил 26 голов. Ранее играл за "Реал", "Бенфику" и "Болтон". За сборную Испании сыграл 3 матча и забил 1 мяч. Чемпион Португалии, обладатель Кубка Португалии, двукратный обладатель Суперкубка Португалии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" контактирует со своим первым потенциальным звездным подписантом. | http://soccernews.ru