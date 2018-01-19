"Валенсия" продлила Торреса

"Валенсия" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с вингером Ферраном Торресом.

17-летний футболист заключил с левантийским клубом соглашение до лета 2020 года. В новом договоре прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро.

Торрес является воспитанником "Валенсии", за основную команду "летучих мышей" сыграл 3 матча и сделал 1 результативную передачу.

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