"Валенсия" продлила Торреса

"Валенсия" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с форвардом Ферраном Торресом.

18-летний футболист заключил с "летучими мышами" соглашение до лета 2021 года. В договоре прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

Торрес является воспитанником "Валенсии", в этом сезоне он сыграл за основную команду 10 матчей и сделал 2 ассиста.

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