"Валенсия" продолжает переговоры по форварду "Атлетико"

Теги валенсияатлетико мадридкевин гамейро

"Валенсия" продолжает переговоры по форварду "Атлетико"

"Валенсия" по-прежнему интересуется французским нападающим "Атлетико" Кевином Гамейро, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, валенсийский клуб согласовал с футболистом условия контракта. Форвард готов ради трансфера на значительное понижение зарплаты с 4,8 до 2 миллионов евро в год.

Впрочем, "Валенсии" еще нужно договориться с "Атлетико" по сумме трансфера 31-летнего Гамейро.

Не пропустите: Гризманн о решении остаться в "Атлетико": "Просто доверился своему сердцу". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Росомахе" "дьявол" - не помеха! Швеция обыгрывает Южную Корею во втором матче группы "F"

"Росомахе" "дьявол" - не помеха! Швеция обыгрывает Южную Корею во втором матче группы "F"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов