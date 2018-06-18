"Валенсия" продолжает переговоры по форварду "Атлетико"

"Валенсия" по-прежнему интересуется французским нападающим "Атлетико" Кевином Гамейро, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, валенсийский клуб согласовал с футболистом условия контракта. Форвард готов ради трансфера на значительное понижение зарплаты с 4,8 до 2 миллионов евро в год.

Впрочем, "Валенсии" еще нужно договориться с "Атлетико" по сумме трансфера 31-летнего Гамейро.

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