"Валенсия" продолжает вести переговоры о трансфере игрока "Вест Хэма"
Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес в скором времени может продолжить карьеру в испанском клубе. Об этом сообщает Marca
"Валенсия" продолжает вести переговоры о трансфере Чичарито. Испанский клуб готов заплатить за 30-летнего игрока 8 миллионов евро. "Вест Хэм" планирует выручить за игрока не меньше 12 млн. евро.
Футболист перешел в "Вест Хэм" из "Байера" в 2017 году за 18 миллионов евро. В текущем сезоне Эрнандес участвовал в 15 матчах АПЛ, забил 4 гола и отдал 3 голевых паса.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11