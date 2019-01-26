"Валенсия" продолжает вести переговоры о трансфере игрока "Вест Хэма"

Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес в скором времени может продолжить карьеру в испанском клубе. Об этом сообщает Marca

"Валенсия" продолжает вести переговоры о трансфере Чичарито. Испанский клуб готов заплатить за 30-летнего игрока 8 миллионов евро. "Вест Хэм" планирует выручить за игрока не меньше 12 млн. евро.

Футболист перешел в "Вест Хэм" из "Байера" в 2017 году за 18 миллионов евро. В текущем сезоне Эрнандес участвовал в 15 матчах АПЛ, забил 4 гола и отдал 3 голевых паса.

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