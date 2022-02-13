"Валенсия" проиграла "Алавесу" в матче Ла Лиги
Фото: инстаграм "Валенсии"/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Испании "Алавес" на своем поле обыграл "Валенсию" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Мамаду Лума и Хоселу. В составе гостей отличился Гонсалу Гедеш.
"Алавес", набрав 20 очков, поднялся на 18-е место, но остался в зоне вылета. "Валенсия" с 30 очками по-прежнему занимает 12-ю позицию.
"Алавес" – "Валенсия" - 2:1 (1:0)
Голы: Лум, 14 - 1:0, Гедеш, 62 (с пенальти) - 1:1, Хоселу, 76 (с пенальти) - 2:1
"Алавес": Пачеко, Теналья, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Джейсон (Пере Понс, 83), Пина, Эскаланте, Лум, Хоселу, Риоха (Мендес, 77).
"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Фулькье, 76), Джемерт (Гильямон, 81), Диакаби, Тони Лато, Муса, Солер (Дуро, 46), Мориба, Гедеш, Элдер Кошта (Макси Гомес, 46), Маркос Андре (Хиль, 46).
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|20
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