"Валенсия" без Черышева проиграла в левантийском дерби
В рамках 27-го тура испанской Примеры "Леванте" минимально переиграл "Валенсию".
Благодаря победе "Леванте" поднялся на восьмое место. "Валенсия" остается 12-й.
"Леванте" - "Валенсия" 1:0
Гол: Рохер Марти, 18 - 1:0
"Леванте": Фернандес, Клерк, Дуарте (Робер, 59), Мирамон (Сон, 85), Везу, Рочина (Тоньо, 85), Вукчевич, Барди, Де Фрутос, Рохер Марти (Леон, 72), Моралес (Мальса, 72).
"Валенсия": Силлессен, Гильямон (Алекс Бланко, 76), Тони Лато, Габриэл Паулиста, Васс, Ли Кан Ин (Вальехо, 63), Гедеш, Тьерри Коррейя (Джейсон, 85), Олива (Муса, 85), Диакаби, Гамейро (Кутроне, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14