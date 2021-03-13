"Валенсия" без Черышева проиграла в левантийском дерби

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"Валенсия" без Черышева проиграла в левантийском дерби

В рамках 27-го тура испанской Примеры "Леванте" минимально переиграл "Валенсию".

Благодаря победе "Леванте" поднялся на восьмое место. "Валенсия" остается 12-й.

"Леванте" - "Валенсия" 1:0

Гол: Рохер Марти, 18 - 1:0

"Леванте": Фернандес, Клерк, Дуарте (Робер, 59), Мирамон (Сон, 85), Везу, Рочина (Тоньо, 85), Вукчевич, Барди, Де Фрутос, Рохер Марти (Леон, 72), Моралес (Мальса, 72).

"Валенсия": Силлессен, Гильямон (Алекс Бланко, 76), Тони Лато, Габриэл Паулиста, Васс, Ли Кан Ин (Вальехо, 63), Гедеш, Тьерри Коррейя (Джейсон, 85), Олива (Муса, 85), Диакаби, Гамейро (Кутроне, 76).

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