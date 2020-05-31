"Валенсия" прокомментировала скандал с Гараем

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"Валенсия" прокомментировала скандал с Гараем

Пресс-служба "Валенсии" прокомментировала слова аргентинского защитника Эсекьеля Гарая, который ранее обвинил клуб в клевете и травле.

"Клуб заявляет, что никогда не вступал в публичную полемику с игроками. Совсем наоборот, мы всегда демонстрируем свою любовь и поддержку. Гарай сам отклонил несколько предложений о продлении контракта. Он является единственным из игроков первой команды, кто не продлил соглашение в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса", - говорится в заявлении "летучих мышей".

33-летний Гарай выступает за "Валенсию" с августа 2016 года, сыграл 114 матчей и забил 5 голов. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года.

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