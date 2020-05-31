"Валенсия" прокомментировала скандал с Гараем
Пресс-служба "Валенсии" прокомментировала слова аргентинского защитника Эсекьеля Гарая, который ранее обвинил клуб в клевете и травле.
"Клуб заявляет, что никогда не вступал в публичную полемику с игроками. Совсем наоборот, мы всегда демонстрируем свою любовь и поддержку. Гарай сам отклонил несколько предложений о продлении контракта. Он является единственным из игроков первой команды, кто не продлил соглашение в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса", - говорится в заявлении "летучих мышей".
33-летний Гарай выступает за "Валенсию" с августа 2016 года, сыграл 114 матчей и забил 5 голов. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года.
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|Команда
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14