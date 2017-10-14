Валенсия провёл 300-й матч за "Манчестер Юнайтед"

Латераль "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия принял участие в матче восьмого тура АПЛ против "Ливерпуля".

Эта игра стала для 32-летнего эквадорца 300-й в составе "красных дьяволов".

Стоит отметить, что Валенсия стал первым неевропейским игроком, который достиг этой отметки. | http://soccernews.ru