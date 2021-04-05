"Валенсия" провела акцию "Стоп, расизм!" после случая в матче с "Кадисом"

Фото: Твиттер @valenciacf

"Валенсия" во время сегодняшней тренировки провела акцию в поддержку защитника команды Муктара Диакаби, который подвергся расистскому оскорблению в матче с "Кадисом" (1:2).

Все игроки команды, вместе с главным тренером Хавьером Грасией, его штабом и персоналом клуба выстроились вокруг Диакаби, каждый вытянул одну руку, показывая характерный жест "Стоп!". Президент "летучих мышей" Анил Мурти также принял участие в акции.

"Вчера, сегодня, завтра и всегда: стоп, расизм! Полностью поддерживаем Дьякаби. Будем бороться до конца, чтобы выяснить, что произошло, защитить нашего игрока и искоренить расизм", — говорится в сообщении клуба.

Ayer, hoy, mañana y siempre:



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Nuestro TOTAL APOYO a @Diakhaby_5.



Lucharemos hasta el final para esclarecer lo sucedido, defender a nuestro jugador y erradicar el racismo. #JuntsAnemAMUNT!#AllToPlayFor pic.twitter.com/Zvr9CCFyYR — Valencia CF (@valenciacf) April 5, 2021

Напомним, во встрече 29-го тура Ла Лиги между "Кадисом" и "Валенсией" произошла словесная перепалка. Ее участниками стал защитник хозяев Кала и футболист валенсийцев Диакаби. По заявлению последнего, соперник оскорбил его на расовой почве. После этого "Валенсия" в полном составе ушла в подтрибунное помещение. Игра возобновилась только после того, как появилась информация о возможных санкциях для "Валенсии".