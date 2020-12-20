"Валенсия" проявила интерес к Хесе Родригесу

"Валенсия" рассматривает форварда Хесе Родригеса как усиление атаки, сообщает Marca.

Как информирует источник, руководство испанского клуба обсуждает детали трансфера с представителями 27-летнего испанца. Кроме "Валенсии" на нападающего обратили внимание еще несколько команд из Испании, однако, "летучие мыши" пока называются одним из главных вариантов для продолжения карьеры на игрока.