"Валенсия" проявила интерес к Хесе Родригесу

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"Валенсия" проявила интерес к Хесе Родригесу"Валенсия" рассматривает форварда Хесе Родригеса как усиление атаки, сообщает Marca.

Как информирует источник, руководство испанского клуба обсуждает детали трансфера с представителями 27-летнего испанца. Кроме "Валенсии" на нападающего обратили внимание еще несколько команд из Испании, однако, "летучие мыши" пока называются одним из главных вариантов для продолжения карьеры на игрока.

Напомним, что недавно Хесе и ПСЖ расторгли контракт. В текущем сезоне Лиги 1 испанец вышел на поле в футболке парижан лишь в двух играх. За 22 сыгранные минуты результативными действиями отметится не сумел.

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