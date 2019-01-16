"Валенсия" пытается переманить форварда "Реала"

"Валенсия" пытается переманить форварда мадридского "Реала" Мариано Диаса, сообщает Superdeporte.

По информации источника, "летучие мыши" хотят подписать 25-летнего футболиста до закрытия зимнего трансферного окна, однако королевский клуб не горит желанием расставаться с ним.

Несмотря на это, "Валенсия" продолжает всерьёз претендовать на нападающего "сливочных". Кроме того, левантийцы рассматривают альтернативные варианты - Альваро Морату из "Челси" и Хавьера Эрнандеса из "Вест Хэма".

В текущем сезоне Мариано сыграл за "Реал" 10 матчей и забил 1 гол. При этом в последний раз он выходил на поле ещё 6 декабря.

Контракт игрока с "бланкос" рассчитан до июня 2023 года, а его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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