"Валенсия" пытается сбить цену на Ансальди

"Валенсия" ведёт переговоры с "Интером" по поводу трансфера защитника Кристиана Ансальди, информирует Football Espana.

Как сообщалось ранее, "нерадзурри" требуют за 30-летнего аргентинца девять миллионов евро. Однако "летучие мыши" не готовы платить такую сумму и пытаются сбить цену.

Напомним, что "Валенсия" хочет купить Ансальди в качестве замены для Хосе Гайи, который близок к уходу из левантийского клуба. | http://soccernews.ru