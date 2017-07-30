"Валенсия" пытается сбить цену на Ансальди

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"Валенсия" пытается сбить цену на Ансальди

"Валенсия" ведёт переговоры с "Интером" по поводу трансфера защитника Кристиана Ансальди, информирует Football Espana.

Как сообщалось ранее, "нерадзурри" требуют за 30-летнего аргентинца девять миллионов евро. Однако "летучие мыши" не готовы платить такую сумму и пытаются сбить цену.

Напомним, что "Валенсия" хочет купить Ансальди в качестве замены для Хосе Гайи, который близок к уходу из левантийского клуба. | http://soccernews.ru

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