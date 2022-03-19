"Валенсия" пытается сохранить защитника, которым интересуется "Барселона"

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Левый защитник "Валенсии" Хосе Гайя получил от клуба предложение продлить действующий контракт.

По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство "летучих мышей" убеждает футболиста заключить новое соглашение, чтобы он не ушёл в "Барселону".

Договор 26-летнего Гайя с "Валенсией" истекает в июне 2023 года.

В текущем сезоне испанский фулбек сыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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