"Валенсия" пытается сохранить защитника, которым интересуется "Барселона"
Фото инстаграм gaya14fans
Левый защитник "Валенсии" Хосе Гайя получил от клуба предложение продлить действующий контракт.
По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство "летучих мышей" убеждает футболиста заключить новое соглашение, чтобы он не ушёл в "Барселону".
Договор 26-летнего Гайя с "Валенсией" истекает в июне 2023 года.
В текущем сезоне испанский фулбек сыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
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|Команда
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14