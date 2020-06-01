"Валенсия" раскритиковала тренера "Аталанты", приехавшего на матч ЛЧ с коронавирусом

Теги аталантаваленсияджан пьеро гаспериникоронавирус

"Валенсия" раскритиковала тренера "Аталанты", приехавшего на матч ЛЧ с коронавирусом

"Валенсия" опубликовала официальное заявление в ответ на признание главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини о том, что он присутствовал на очном матче команд в Лиге Чемпионов, будучи заражённым коронавирусом.

"Мы бы хотели публично выразить удивление касательно того, что тренер команды соперника в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов признал, что в день матча 10 марта на "Месталье" знал, что страдает от симптомов, предположительно связанных с коронавирусом. При этом он не принял профилактических мер, подвергая риску множество людей во время их поездки в Валенсию и пребывания там", - говорится в публикации "летучих мышей".

"Аталанта" в 1/8 финала ЛЧ дважды обыграла "Валенсию" - со счётом 4:1 дома и 4:3 в гостях.

Ранее первый матч между этими командами называли "биологической бомбой", поскольку исследования указывают, что тогда на стадионе коронавирусом могли заразиться сотни людей.

Не пропустите: "Валенсия" прокомментировала скандал с Гараем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" и "Локомотив" поспорят за игрока сборной Ганы

"Спартак" и "Локомотив" поспорят за игрока сборной Ганы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов