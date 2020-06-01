"Валенсия" раскритиковала тренера "Аталанты", приехавшего на матч ЛЧ с коронавирусом
"Валенсия" опубликовала официальное заявление в ответ на признание главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини о том, что он присутствовал на очном матче команд в Лиге Чемпионов, будучи заражённым коронавирусом.
"Мы бы хотели публично выразить удивление касательно того, что тренер команды соперника в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов признал, что в день матча 10 марта на "Месталье" знал, что страдает от симптомов, предположительно связанных с коронавирусом. При этом он не принял профилактических мер, подвергая риску множество людей во время их поездки в Валенсию и пребывания там", - говорится в публикации "летучих мышей".
"Аталанта" в 1/8 финала ЛЧ дважды обыграла "Валенсию" - со счётом 4:1 дома и 4:3 в гостях.
Ранее первый матч между этими командами называли "биологической бомбой", поскольку исследования указывают, что тогда на стадионе коронавирусом могли заразиться сотни людей.
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