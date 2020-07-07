"Валенсия" рассматривает кандидатуры троих тренеров на замену Селадесу

Руководство "Валенсии" занимается поиском нового главного тренера, который возглавит команду вместо уволенного Альберта Селадеса.

По информации L'Equipe, боссы "летучих мышей" рассматривают кандидатуры Лорана Блана, Марку Силвы и Кике Санчеса Флореса.

Приоритетным вариантом на сегодняшний день считается французский специалист, который не тренировал с лета 2016 года после ухода из ПСЖ.

"Валенсия" по итогам 34 туров занимает девятое место в турнирной таблице Примеры.

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