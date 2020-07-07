"Валенсия" рассматривает кандидатуры троих тренеров на замену Селадесу

Теги валенсиялоран бланмарку силвакике санчес флорес

"Валенсия" рассматривает кандидатуры троих тренеров на замену Селадесу

Руководство "Валенсии" занимается поиском нового главного тренера, который возглавит команду вместо уволенного Альберта Селадеса.

По информации L'Equipe, боссы "летучих мышей" рассматривают кандидатуры Лорана Блана, Марку Силвы и Кике Санчеса Флореса.

Приоритетным вариантом на сегодняшний день считается французский специалист, который не тренировал с лета 2016 года после ухода из ПСЖ.

"Валенсия" по итогам 34 туров занимает девятое место в турнирной таблице Примеры.

Не пропустите: Экс-игрок "Барселоны" Мина может вернуться в Испанию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" снова взяла "золотой дубль", хотя пол сезона валяла дурака! Почему так случилось, и когда в Германии поменяется чемпион?

"Бавария" снова взяла "золотой дубль", хотя пол сезона валяла дурака! Почему так случилось, и когда в Германии поменяется чемпион?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов