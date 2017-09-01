"Валенсия" расторгла контракт с Араужо

"Валенсия" на своём официальном сайте объявила о расторжении контракта с форвардом Винисиусом Араужо.

24-летний бразилец и левантиский клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Араужо выступал за "Валенсию" с 2014 года, сыграл 7 матчей и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Крузейро", "Спорт Ресифи" и "Уэске".

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