"Валенсия" разгромила "Алавес" и возглавила Ла Лигу

Фото: инстаграм "Валенсии"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле разгромила "Алавес" со счетом 3:0.

Победу валенсийцам принесли голы Даниэля Васса, Карлоса Солера и Гонсалу Гедеша.

"Валенсия", набрав семь очков, вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Алавес" с нулем очков остался на последнем, 20-м месте.

"Валенсия" – "Алавес" - 3:0 (2:0)

Голы: Васс, 3 - 1:0, Солер, 45 - 2:0, Гедеш, 60 - 3:0

"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Альдерете (Диакаби, 85), Гайя, Солер, Гильямон (Рачич, 68), Черышев (Хоседа, 90), Васс (Муса, 85), Гедеш (Маркос Андре, 68), Макси Гомес.

"Алавес": Пачеко, Химо Наварро, Лежен, Мязга, Хави Лопес, Пельистри (Мендес, 68), Ману Гарсия (Риоха, 46), Пина (Мойя, 83), Лум (Пере Понс, 62), Хоселу, Гвидетти (Силла, 62).

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