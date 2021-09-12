"Валенсия" разгромила "Осасуну" и возглавила Ла Лигу

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"Валенсия" разгромила "Осасуну" и возглавила Ла Лигу

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на выезде разгромила "Осасуну" со счетом 4:1.

Победу "летучим мышам" принесли голы Макси Гомеса, Гонсалу Гедеша и Омара Альдерете, а также автогол Аридане Эрнандеса. В составе хозяев отличился Хон Монкайола.

"Валенсия", набрав 10 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с пятью очками осталась на девятой позиции.

"Осасуна" – "Валенсия" - 1:4 (1:1)
Голы: Монкайола, 8 - 1:0, Макси Гомес, 26 - 1:1, Аридане, 50 (автогол) - 1:2, Гедеш, 55 - 1:3, Альдерете, 73 - 1:4

"Осасуна": Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Санчес (Хосе Анхель, 82), Ибаньес (Роберто Торрес, 58), Рубен Гарсия (Иньиго Перес, 82), Брашанац, Торро (Чими Авила, 58), Монкайола, Кике Гарсия (Онтиверос, 82).

"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Альдерете (Диакаби, 83), Гайя (Дуро, 46), Солер, Гильямон, Черышев (Фулькье, 45), Муса, Васс, Маркос Андре, Гедеш, Макси Гомес.

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