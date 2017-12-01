"Валенсия" разгромила "Сарагосу" и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании "Валенсия" на своем поле разгромила "Сарагосу" и завоевала путевку в следующий раунд. Дублем отметился Санти Мина, еще по мячу на счету Роберта Ибаньеса и Рубена Везу. Единственный гол у гостей забил Хорхе Помбо.

"Валенсия" – "Сарагоса" - 4:1 (1:0) - первый матч - 2:0

Голы: Мина, 28 - 1:0, Мина, 59 - 2:0, Ибаньес, 68 - 3:0, Везу, 86 - 4:0, Помбо, 87 - 4:1

"Валенсия": Доменек, Тони Лато, Габриэл, Рубен Везу, Начо Видаль, Максимович, Перейра (Ибаньес, 63), Начо Хиль (Ферран Торрес, 71), Парехо (Солер, 62), Дзадза, Санти Мина.

"Сарагоса": Альваро Ратон, Vicente (Дельмас, 70), Хесус, Дани Ласуре, Гриппо (Алекс Залайя, 74), Помбо, Рос, Гути, Буфф, Агиляр, Винисиус Араужо (Рай Насименто, 61).

Не пропустите: "Алавес", "Эспаньол" и "Вильярреал" вышли в 1/8 финала Кубка Испании. | http://soccernews.ru