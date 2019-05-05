"Валенсия" разгромила "Уэску" и сместила "Севилью" с пятого места Примеры (видео голов)

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"Валенсия" разгромила "Уэску" и сместила "Севилью" с пятого места Примеры (видео голов)

В рамках 36-го тура испанской Примеры "Валенсия" с крупным счетом обыграла "Уэску".

Благодаря победе "летучие мыши" сместили "Севилью" с пятого места, которое гарантирует прямое попадание в групповой этап Лиги Европы.

"Уэска" - "Валенсия" 2:6

Голы: Васс, 2 - 0:1, Родриго, 16 - 0:2, Санти Мина, 20 - 0:3, Санти Мина, 32 - 0:4, Эчейта (аг), 40 - 0:5, Родриго, 51 - 0:6, Мелеро, 66 - 1:6, Алекс Гальяр (пен), 90 - 2:6

"Уэска": Сантамария, Галан, Мантовани, Эчейта, Мусто, Феррейро, Гомес (Аньор, 65), Ривера, Авила, Гальего (Алекс Гальяр, 76), Эрнандес (Мелеро, 46).

"Валенсия": Нето, Диакаби, Габриэл, Пиччини, Гайя, Коклен, Парехо (Солер, 46), Васс, Гедеш (Ферран Торрес, 46), Родриго (Гамейро, 58), Санти Мина.

Предупреждения: Коклен (29), Авила (30), Ривера (85).

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