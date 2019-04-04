"Валенсия" - "Реал" - 2:1 (видеообзор матча)

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"Валенсия" - "Реал" - 2:1 (видеообзор матча)

Представляем обзор матча "Валенсия" - "Реал" в чемпионате Испании, который закончился в пользу хозяев.

Не пропустите:  Гедеш и Гарай помогли "Валенсии" обыграть "Реал" | http://soccernews.ru

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