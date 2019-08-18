"Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 1:1, "Мальорка" - "Эйбар" - 2:1 (видеообзоры матчей Примеры)

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"Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 1:1, "Мальорка" - "Эйбар" - 2:1 (видеообзоры матчей Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей испанской Примеры.

"Валенсия" - "Реал Сосьедад"

"Мальорка" - "Эйбар"

Смотрите также видеообзоры матчей "Барселоны" и "Реала". | http://soccernews.ru
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10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
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