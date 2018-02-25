"Валенсия" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (обзор)

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"Валенсия" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 25-го тура чемпионата Испании между "Валенсией" и "Реалом Сосьедад" (2:1).

Видео: "Валенсия" – "Реал Сосьедад".

Не пропустите: Дубль Мины принес "Валенсии" победу над "Реалом Сосьедад". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 25 58
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 25 49
5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 25 34
10 Хетафе 25 33
11 Бетис 24 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 25 18
20 Малага 25 13
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