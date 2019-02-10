"Валенсия" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча Примеры начнется в 18:15

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле сыграет с "Реалом Сосьедад". Матч состоится сегодня, 10 февраля, и пройдет на стадионе "Месталья".

Смотрите прямую видеотрансляцию матча "Валенсия" - "Реал Сосьедад" на Soccernews.ru.

Начало матча в 18:15 мск.

Главный арбитр - Марио Мелеро.

В данный момент клубы являются соседями по турнирной таблице, набрали по 30 очков и делят 8-9 места.

Не пропустите: "Атлетико" показал фотографии спорных моментов в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru