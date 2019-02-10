"Валенсия" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча Примеры начнется в 18:15
В матче 23-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле сыграет с "Реалом Сосьедад". Матч состоится сегодня, 10 февраля, и пройдет на стадионе "Месталья".
Смотрите прямую видеотрансляцию матча "Валенсия" - "Реал Сосьедад" на Soccernews.ru.
Начало матча в 18:15 мск.
Главный арбитр - Марио Мелеро.
В данный момент клубы являются соседями по турнирной таблице, набрали по 30 очков и делят 8-9 места.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Эспаньол
|23
|28
|12
|Леванте
|22
|27
|13
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|14
|Леганес
|22
|26
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18