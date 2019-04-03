"Валенсия" - "Реал": видеотрансляция матча 30-го тура Примеры

Сегодня, 3 марта, состоится матч 30 тура чемпионата Испании между "Валенсией" и "Реалом".

"Реал" расположился на 3 месте турнирной таблице Примеры, имея в активе 57 баллов. "Валенсия" идет на 6 позиции, набрав 43 балла.

Матч пройдет на стадионе "Месталья" и начнется - в 22:30 (мск).

Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.

Не пропустите: "Реал" огласил заявку на матч с "Валенсией"| http://soccernews.ru