"Валенсия" - "Реал": видеотрансляция матча 30-го тура Примеры

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"Валенсия" - "Реал": видеотрансляция матча 30-го тура Примеры

Сегодня, 3 марта, состоится матч 30 тура чемпионата Испании между "Валенсией" и "Реалом".

"Реал" расположился на 3 месте турнирной таблице Примеры, имея в активе 57 баллов. "Валенсия" идет на 6 позиции, набрав 43 балла.

Матч пройдет на стадионе "Месталья" и начнется - в 22:30 (мск).

Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.

Не пропустите: "Реал" огласил заявку на матч с "Валенсией"| http://soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 30 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 29 57
4 Хетафе Хетафе 30 47
5 Алавес Алавес 29 44
6 Севилья Севилья 29 43
7 Валенсия Валенсия 29 43
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 30 43
9 Бетис Бетис 29 40
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 29 37
11 Эйбар Эйбар 29 36
12 Леганес Леганес 29 36
13 Эспаньол Эспаньол 30 35
14 Жирона Жирона 30 34
15 Леванте Леванте 30 32
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 29 30
17 Вильярреал Вильярреал 30 30
18 Сельта Виго Сельта Виго 29 28
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 29 24
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