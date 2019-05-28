"Валенсия" решила продать Родриго

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"Валенсия" решила продать Родриго

Во время летнего трансферного окна нападающий "Валенсии" Родриго сменит команду, сообщает радиостанция COPE.

По информации источника, решение расстаться принято по согласию сторон.

Клуб вынужден продать одного из своих лидеров, чтобы избежать проблем с ФФП, а футболист хочет получить новый вызов в карьере.

Потенциальному покупателю придётся заплатить за испанского форварда не менее 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Родриго сыграл за "Валенсию" 51 матч, забил 15 голов и сделал 10 ассистов.

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