Валенсия: "Руни, я всегда буду благодарен тебе"

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Валенсия: "Руни, я всегда буду благодарен тебе"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия попрощался с нападающим Уэйном Руни, который перешел в "Эвертон".

"Дорогой Уэйн, ты всегда был моим другом и нашим капитаном. Ты первый приветствовал меня в "МЮ", и я всегда тебе буду благодарен", - написал Валенсия в своем твиттере.

Напомним, что Валенсия и Руни выступали вместе за манкунианцев на протяжении девяти лет.

Не пропустите: Руни попрощался с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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