"Валенсия" с Черышевым победила "Эспаньол", "Сельта" без Смолова уступила "Леванте"
Завершились несколько матчей 37-го тура чемпионата Испании. "Валенсия", за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, дома обыграла "Эспаньол". "Сельта" российского форварда Федора Смолова на своем поле проиграла "Леванте".
"Валенсия" – "Эспаньол" - 1:0 (1:0)
Гол: Гамейро, 17 - 1:0
"Валенсия": Силлессен, Коста, Гильямон, Диакаби (Габриэл Паулиста, 77), Тьерри Коррейя (Флоренци, 71), Кондогбиа, Ферран Торрес (Черышев, 72), Солер, Гедеш, Ли Кан Ин (Коклен, 63), Гамейро (Макси Гомес, 78).
"Сельта" – "Леванте" - 2:3 (2:2)
Голы: Барди, 11 - 0:1, Барди, 28 - 0:2, Санти Мина, 36 - 1:2, Аспас, 45 - 2:2, Майораль, 52 - 2:3
"Сельта": Вильяр, Мурильо, Васкес (Мальо, 80), Араухо (Эрнандес, 90), Оласа, Йокушлу (Брадарич, 46), Бельтран (Нолито, 46), Рафинья, Мендес (Фернандес, 85), Аспас, Санти Мина.
"Эйбар" – "Вальядолид" - 3:1 (2:0)
Голы: Бигас, 21 - 1:0, Инуи, 28 - 2:0, Гвардиола, 71 - 2:1, Де Бласис, 90 (с пенальти) - 3:1
"Реал Сосьедад" – "Севилья" - 0:0
"Севилья": Буну, Кунде, Серджи Гомес, Навас, Регилон, Жордан (Мунир, 75), Гудель, Сусо (Фернандо, 74), Оливер Торрес (Окампос, 61), Васкес (Банега, 61), Эн-Несири (де Йонг, 84).
"Мальорка" – "Гранада" - 1:2 (1:1)
Голы: Эрнандес, 20 - 1:0, Диас, 45 - 1:1, Фернандес, 69 - 1:2
"Хетафе" – "Атлетико" - 0:2 (0:0)
Голы: Льоренте, 54 - 0:1, Партей, 80 - 0:2
"Атлетико": Облак, Фелипе, Санчес, Хименес, Арьяс, Коке, Феррейра Карраско (Витоло, 77), Льоренте (Мората, 75), Сауль (Партей, 67), Корреа (Лемар, 84), Диего Коста (Эррера, 84).
"Бетис" – "Алавес" - 1:2 (0:0)
Голы: Хоселу, 51 - 0:1, Эли, 76 - 0:2, Морон, 90 - 1:2
"Атлетик" – "Леганес" - 0:2 (0:0)
Голы: Герреро, 79 - 0:1, Ассале, 90 - 0:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14