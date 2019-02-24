"Валенсия" с Черышевым упустила победу над "Леганесом" (видео голов)

В рамках 25-го тура испанской Примеры "Леганес" добыл ничью в матче с "Валенсией". Набранное очко позволило "летучим мышам" подняться на 8-е место, а "Леганесу" - на 12-е.

"Леганес" - "Валенсия" 1:1

Голы: Кондогбиа, 22 - 0:1, Брэйтуэйт, 89 - 1:1

"Леганес": Куэльяр, Ньом, Сиовас, Омеруо, Кравец (Эль-Жар, 65), Микель Весга (Каррильо, 71), Оскар Родригес, Перес, Бустинса (Хуанфран, 80), Эн-Несири, Брэйтуэйт.

"Валенсия": Нето, Гайя (Диакаби, 78), Ронкалья, Пиччини, Габриэл, Кондогбиа, Черышев, Солер, Коклен (Парехо, 82), Собрино, Родриго (Гамейро, 70).

Предупреждения: Кравец (21), Гайя (25), Нето (68), Оскар Родригес (69), Бустинса (72), Перес (84), Гамейро (90).

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