"Валенсия" с помощью голов Черышева и Гамейро вырвала ничью у "Бетиса" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

В рамках первой полуфинальной игры Кубка Испании "Бетис" упустил победу над "Валенсией". Ответный поединок запланирован на 28 февраля.

Напомним, что в другой паре "Барселона" и "Реал" не смогли определить победителя (1:1).

"Бетис" - "Валенсия" 2:2

Голы: Морон, 45 - 1:0, Санчес, 54 - 2:0, Черышев, 70 - 2:1, Гамейро, 90 - 2:2

"Бетис": Роблес, Бартра (Гарсия, 10), Сидней, Фирпо (Герреро, 80), Манди, Гуардадо, Санчес, Каналес, Вильям Карвалью, Ло Чельсо, Морон (Хесе, 78).

"Валенсия": Доменек, Гарай, Гайя, Пиччини, Габриэл, Солер (Васс, 78), Коклен (Кондогбиа, 58), Парехо, Черышев, Родриго, Санти Мина (Гамейро, 58).

Предупреждения: Фирпо (15), Родриго (52), Солер (65), Парехо (73).

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