"Валенсия" – "Сарагоса" - 4:1 (обзор)

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"Валенсия" – "Сарагоса" - 4:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/16 финала Кубка Испании между "Валенсией" и "Сарагосой" (4:1).

Видео: "Валенсия" – "Сарагоса".

 

Не пропустите: "Валенсия" разгромила "Сарагосу" и вышла в 1/8 финала Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
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20 Алавес 13 6
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