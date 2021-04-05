"Валенсия" сделала заявление о расистском скандале в матче с "Кадисом"

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"Валенсия" дала развёрнутый комментарий по итогам матча 29-го тура Примеры против "Кадиса" (1:2).

Напомним, что игра прерывалась из-за расистского скандала. В этот раз на расовой почве оскорбили защитника "летучих мышей" Муктара Диакаби. Предположительно, Хуан Кала назвал его "чёрным дерьмом".

"1. Муктар Диакаби сегодня стал очередной жертвой расизма в футболе.

2. После невыносимого расистского оскорбления он вдобавок получил жёлтую карточку за протест.

3. Мы гордимся поддержкой, которую Диакаби получил от своих товарищей по команде, и решением покинуть поле.

4. Надеемся, что это событие будет расследовано.

5. К нашему разочарованию, никакого решения принято не было.

6. Клуб ни в коем случае не призывал своих игроков возвращаться на поле. Судья сообщил игрокам о возможных последствиях невозвращения на поле для продолжения матча и футболисты, вынужденные играть под угрозой наказания после расистских оскорблений и жёлтой карточки Диакаби, решают вернуться на поле.

7. Диакаби попросил своих товарищей по команде вернуться на поле и бороться. Его одноклубники уважают его волю.

8. То, что произошло сегодня, больше никогда не должно повториться в футболе.

9. Футбольный клуб "Валенсия" выступает против расизма и полностью поддерживает Диакаби. Сегодня печальный день для нашего спорта.

10. То, что мы наблюдали сегодня, - это не игра, сегодня утеряны уважение, дух футбола и спорта", - говорится в официальном заявлении "Валенсии".

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