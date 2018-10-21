"Валенсия" сделала заявление по травме Черышева
"Валенсия" на официальном сайте сделала заявление по травме своего вингера Дениса Черышева, которую он получил во вчерашнем матче чемпионата Испании против "Леганеса".
"Черышев вернулся из сборной России с небольшим дискомфортом в левой ноге. Через 11 минут после начала матча с "Леганесом" Карлос Солер начал разминаться, а еще через пять минут Черышев был заменен. Ему сделали ледяной компресс, а также провели медицинский осмотр прямо на стадионе. У него диагностирован ушиб камбаловидной мышцы. В это же место Черышев получил удар, когда находился в расположении национальной команды", - сказано в сообщении "летучих мышей".
Напомним, травму Черышева прокомментировал тренер "Валенсии". | soccernews.ru
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|Леванте
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