"Валенсия" – "Сельта" - 2:1 (обзор)

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"Валенсия" – "Сельта" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 15-го тура испанской Примеры между "Валенсией" и "Сельтой".

Не пропустите: "Валенсия" благодаря голу с пенальти вырывает победу у "Сельты". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 15 34
3 Реал Мадрид 15 31
4 Атлетико Мадрид 14 30
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 14 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 15 18
11 Бетис 14 18
12 Эйбар 15 18
13 Жирона 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Депортиво Ла-Корунья 15 15
17 Атлетик Бильбао 14 14
18 Алавес 15 12
19 Лас Пальмас 15 10
20 Малага 14 8
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