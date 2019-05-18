"Валенсия", "Севилья" и "Эспаньол" побеждают в 38-м туре Примеры, "Хетафе" теряет очки и пролетает мимо ЛЧ

В рамках заключительного тура испанской Примеры состоялись ещё четыре матча.

"Хетафе" дома расписал результативную ничью с "Вильярреалом" и упустил шанс финишировать в топ-4 первенства. В других поединках "Валенсия" обыграла "Вальядолид", "Севилья" взяла верх над "Атлетиком", а "Эспаньол" победил "Реал Сосьедад".

"Эспаньол" – "Реал Сосьедад" - 2:0

Голы: Росалес, 58 - 1:0, У Лэй, 65 - 2:0.

"Эспаньол": Лопес, Эрмосо, Налдо, Росалес, Педроса, Мелендо (Пуадо, 89), Дардер (Санчес, 54), Марк Рока, Гранеро, У Лэй (Гарсия, 81), Иглесиас.

"Реал Сосьедад": Рульи, Элустондо, Морено, Льоренте (Ильярраменди, 65), Муньос, Мерино, Пардо (Янузай, 65), Субельдия, Ойарсабаль, Виллиан Жозе, Барренечеа (Хуанми, 74).



"Вальядолид" – "Валенсия" - 0:2

Голы: Солер, 36 - 0:1, Родриго, 52 - 0:2.

"Вальядолид": Йоэль, Лопес, Антоньито, Кико Оливас, Хоакин Фернандес, Кеко (Унал, 74), Алькарас (Мичел, 68), Тони, Фернандес (Калеро, 84), Верде, Чоп.

"Валенсия": Доменек, Габриэл, Гайя, Диакаби, Солер, Васс, Парехо, Гедеш, Коклен (Кондогбиа, 59), Санти Мина (Ферран Торрес, 68), Родриго (Гамейро, 64).



"Хетафе" – "Вильярреал" - 2:2

Голы: Портильо, 13 - 1:0, Иборра, 44 - 1:1, Максимович, 76 - 2:1, Морено, 87 - 2:2.

"Хетафе": Сория, Бруно Гонсалес, Кабрера, Фулькье, Суарес, Максимович, Арамбарри, Портильо (Сибасаки, 84), Молина, Мата (Сайс, 68), Дуро (Анхель, 56).

"Вильярреал": Фернандес, Фунес Мори, Коста, Кинтилья, Альваро Гонсалес, Тригерос (Морланес, 82), Хави Фуэго (Касорла, 71), Педраса, Иборра, Раба, Бакка (Морено, 61).



"Севилья" – "Атлетик" - 2:0

Голы: Бен-Йеддер, 44 - 1:0, Мунир, 90 - 2:0.

"Севилья": Вацлик, Кьер, Эскудеро, Меркадо, Рог (Ньяньон, 46), Алеиш Видаль (Нолито, 81), Амаду, Навас, Васкес (Сальватьерра, 69), Бен-Йеддер, Мунир.

"Атлетик": Яго Эррерин, Капа, Мартинес, Баленсиага (Ибаи Гомес, 56), Берчиче, Беньят, Дани Гарсия (Сан Хосе, 76), Муниаин, Рауль Гарсия, Йерай Альварес, Иньяки Уильямс (Адурис, 76).

По итогам чемпионата "Барселона", "Атлетико", "Реал" и "Валенсия" завоевали путёвки в Лигу Чемпионов. В Лиге Европы сыграют "Хетафе", "Севилья" и "Эспаньол".

"Райо Вальекано" и "Уэска" вылетели в Сегунду, "Жирона" имеет теоретические шансы на спасение.

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