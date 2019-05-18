"Валенсия", "Севилья" и "Эспаньол" побеждают в 38-м туре Примеры, "Хетафе" теряет очки и пролетает мимо ЛЧ

Теги хетафевильярреалсевильяваленсияэспаньол

"Валенсия", "Севилья" и "Эспаньол" побеждают в 38-м туре Примеры, "Хетафе" теряет очки и пролетает мимо ЛЧ

В рамках заключительного тура испанской Примеры состоялись ещё четыре матча.

"Хетафе" дома расписал результативную ничью с "Вильярреалом" и упустил шанс финишировать в топ-4 первенства. В других поединках "Валенсия" обыграла "Вальядолид", "Севилья" взяла верх над "Атлетиком", а "Эспаньол" победил "Реал Сосьедад".

"Эспаньол" – "Реал Сосьедад" - 2:0

Голы: Росалес, 58 - 1:0, У Лэй, 65 - 2:0.

"Эспаньол": Лопес, Эрмосо, Налдо, Росалес, Педроса, Мелендо (Пуадо, 89), Дардер (Санчес, 54), Марк Рока, Гранеро, У Лэй (Гарсия, 81), Иглесиас.

"Реал Сосьедад": Рульи, Элустондо, Морено, Льоренте (Ильярраменди, 65), Муньос, Мерино, Пардо (Янузай, 65), Субельдия, Ойарсабаль, Виллиан Жозе, Барренечеа (Хуанми, 74).


"Вальядолид" – "Валенсия" - 0:2

Голы: Солер, 36 - 0:1, Родриго, 52 - 0:2.

"Вальядолид": Йоэль, Лопес, Антоньито, Кико Оливас, Хоакин Фернандес, Кеко (Унал, 74), Алькарас (Мичел, 68), Тони, Фернандес (Калеро, 84), Верде, Чоп.

"Валенсия": Доменек, Габриэл, Гайя, Диакаби, Солер, Васс, Парехо, Гедеш, Коклен (Кондогбиа, 59), Санти Мина (Ферран Торрес, 68), Родриго (Гамейро, 64).
 

"Хетафе" – "Вильярреал" - 2:2

Голы: Портильо, 13 - 1:0, Иборра, 44 - 1:1, Максимович, 76 - 2:1, Морено, 87 - 2:2.

"Хетафе": Сория, Бруно Гонсалес, Кабрера, Фулькье, Суарес, Максимович, Арамбарри, Портильо (Сибасаки, 84), Молина, Мата (Сайс, 68), Дуро (Анхель, 56).

"Вильярреал": Фернандес, Фунес Мори, Коста, Кинтилья, Альваро Гонсалес, Тригерос (Морланес, 82), Хави Фуэго (Касорла, 71), Педраса, Иборра, Раба, Бакка (Морено, 61).
 

"Севилья" – "Атлетик" - 2:0

Голы: Бен-Йеддер, 44 - 1:0, Мунир, 90 - 2:0.

"Севилья": Вацлик, Кьер, Эскудеро, Меркадо, Рог (Ньяньон, 46), Алеиш Видаль (Нолито, 81), Амаду, Навас, Васкес (Сальватьерра, 69), Бен-Йеддер, Мунир.

"Атлетик": Яго Эррерин, Капа, Мартинес, Баленсиага (Ибаи Гомес, 56), Берчиче, Беньят, Дани Гарсия (Сан Хосе, 76), Муниаин, Рауль Гарсия, Йерай Альварес, Иньяки Уильямс (Адурис, 76).

По итогам чемпионата "Барселона", "Атлетико", "Реал" и "Валенсия" завоевали путёвки в Лигу Чемпионов. В Лиге Европы сыграют "Хетафе", "Севилья" и "Эспаньол".

"Райо Вальекано" и "Уэска" вылетели в Сегунду, "Жирона" имеет теоретические шансы на спасение.

Не пропустите: "Леванте" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 38-го тура Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Байер" и "Фрайбург" забили по 5 голов, "Вольфсбург" - 8: обзор сумасшедшего заключительного тура Бундеслиги

"Байер" и "Фрайбург" забили по 5 голов, "Вольфсбург" - 8: обзор сумасшедшего заключительного тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 37 47
11 Алавес Алавес 37 47
12 Эйбар Эйбар 37 46
13 Леганес Леганес 37 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов