"Валенсия", "Севилья" и "Эспаньол" побеждают в 38-м туре Примеры, "Хетафе" теряет очки и пролетает мимо ЛЧ
В рамках заключительного тура испанской Примеры состоялись ещё четыре матча.
"Хетафе" дома расписал результативную ничью с "Вильярреалом" и упустил шанс финишировать в топ-4 первенства. В других поединках "Валенсия" обыграла "Вальядолид", "Севилья" взяла верх над "Атлетиком", а "Эспаньол" победил "Реал Сосьедад".
"Эспаньол" – "Реал Сосьедад" - 2:0
Голы: Росалес, 58 - 1:0, У Лэй, 65 - 2:0.
"Эспаньол": Лопес, Эрмосо, Налдо, Росалес, Педроса, Мелендо (Пуадо, 89), Дардер (Санчес, 54), Марк Рока, Гранеро, У Лэй (Гарсия, 81), Иглесиас.
"Реал Сосьедад": Рульи, Элустондо, Морено, Льоренте (Ильярраменди, 65), Муньос, Мерино, Пардо (Янузай, 65), Субельдия, Ойарсабаль, Виллиан Жозе, Барренечеа (Хуанми, 74).
"Вальядолид" – "Валенсия" - 0:2
Голы: Солер, 36 - 0:1, Родриго, 52 - 0:2.
"Вальядолид": Йоэль, Лопес, Антоньито, Кико Оливас, Хоакин Фернандес, Кеко (Унал, 74), Алькарас (Мичел, 68), Тони, Фернандес (Калеро, 84), Верде, Чоп.
"Валенсия": Доменек, Габриэл, Гайя, Диакаби, Солер, Васс, Парехо, Гедеш, Коклен (Кондогбиа, 59), Санти Мина (Ферран Торрес, 68), Родриго (Гамейро, 64).
"Хетафе" – "Вильярреал" - 2:2
Голы: Портильо, 13 - 1:0, Иборра, 44 - 1:1, Максимович, 76 - 2:1, Морено, 87 - 2:2.
"Хетафе": Сория, Бруно Гонсалес, Кабрера, Фулькье, Суарес, Максимович, Арамбарри, Портильо (Сибасаки, 84), Молина, Мата (Сайс, 68), Дуро (Анхель, 56).
"Вильярреал": Фернандес, Фунес Мори, Коста, Кинтилья, Альваро Гонсалес, Тригерос (Морланес, 82), Хави Фуэго (Касорла, 71), Педраса, Иборра, Раба, Бакка (Морено, 61).
"Севилья" – "Атлетик" - 2:0
Голы: Бен-Йеддер, 44 - 1:0, Мунир, 90 - 2:0.
"Севилья": Вацлик, Кьер, Эскудеро, Меркадо, Рог (Ньяньон, 46), Алеиш Видаль (Нолито, 81), Амаду, Навас, Васкес (Сальватьерра, 69), Бен-Йеддер, Мунир.
"Атлетик": Яго Эррерин, Капа, Мартинес, Баленсиага (Ибаи Гомес, 56), Берчиче, Беньят, Дани Гарсия (Сан Хосе, 76), Муниаин, Рауль Гарсия, Йерай Альварес, Иньяки Уильямс (Адурис, 76).
По итогам чемпионата "Барселона", "Атлетико", "Реал" и "Валенсия" завоевали путёвки в Лигу Чемпионов. В Лиге Европы сыграют "Хетафе", "Севилья" и "Эспаньол".
"Райо Вальекано" и "Уэска" вылетели в Сегунду, "Жирона" имеет теоретические шансы на спасение.
Не пропустите: "Леванте" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 38-го тура Примеры. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" разгромила "Айнтрахт" и стала чемпионом Германии, "Боруссия" победила, но финишировала второй
-
Гол Чалова принёс ЦСКА победу над "Ахматом"
-
Матч ЦСКА - "Ахмат" станет для Акинфеева 600-й игрой в составе армейской команды
-
"Леванте" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 38-го тура Примеры (видео голов)
-
Роналду хочет видеть Карло Анчелотти во главе "Ювентуса"
Лента новостей
-
Гончаренко прокомментировал победу над "Ахматом"
-
Рибери установил рекорд Бундеслиги
-
"Валенсия", "Севилья" и "Эспаньол" побеждают в 38-м туре Примеры, "Хетафе" теряет очки и пролетает мимо ЛЧ
-
"Динамо" победой над "Мариуполем" отстрочило чемпионство "Шахтёра"
-
"Байер" и "Фрайбург" забили по 5 голов, "Вольфсбург" - 8: обзор сумасшедшего заключительного тура Бундеслиги
-
"Бавария" разгромила "Айнтрахт" и стала чемпионом Германии, "Боруссия" победила, но финишировала второй
-
Гол Чалова принёс ЦСКА победу над "Ахматом"
-
"Удинезе" переиграл СПАЛ и оторвался от зоны вылета
-
"Вердер" продлил контракт с 40-летним Писарро
-
Ндомбеле привлёк интерес шести европейских топ-клубов
-
Игроки ЦСКА вышли на матч с "Ахматом" в футболках, посвящённых победе в Кубке УЕФА
-
Газизов: "Настроение не очень хорошее. У "Уфы" очень большой эмоциональный спад"
-
Матч ЦСКА - "Ахмат" станет для Акинфеева 600-й игрой в составе армейской команды
-
"Леванте" - "Атлетико" - 2:2 (видеообзор матча 38-го тура Ла Лиги)
-
1
Зидан: "Я не просил, чтобы мой сын был вторым вратарем в "Реале"
-
"Оренбург" на выезде обыграл "Уфу" в рамках 29-го тура РПЛ
-
"Леванте" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 38-го тура Примеры (видео голов)
-
Роналду хочет видеть Карло Анчелотти во главе "Ювентуса"
-
Игрок "Енисея": "Нам принципиально обогнать "Анжи", чтобы закончить чемпионат не на последнем месте"
-
Руни призвал футболистов быть более ответственными к своим обязанностям перед клубом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|37
|47
|11
|Алавес
|37
|47
|12
|Эйбар
|37
|46
|13
|Леганес
|37
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|37
|30