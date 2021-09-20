"Валенсия" следит за лидером "Хоффенхайма"
Фото: инстаграм Крамарича/Автор неизвестен
Нападающий сборной Хорватии и "Хоффенхайма" Андрей Крамарич может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
Как сообщает издание Marca, за футболистом пристально следит "Валенсия".
Напомним, что контракт хорватского бомбардира с немецким клубом рассчитан до лета 2022 года
В нынешнем сезоне Крамарич сыграл 5 матчей в составе "Хоффенхайма" в Бундеслиге, в которых отдал 4 голевые передачи. В прошлой кампании на счету хорвата 20 голов и 6 ассистов в 28 матчах.
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