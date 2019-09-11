"Валенсия" сменит главного тренера

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"Валенсия" сменит главного тренера

Наставник "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль в скором времени покинет занимаемый пост, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, владелец левантийского клуба Питер Лим решил сменить главного тренера, а также спортивного директора Матео Алемани.

Причиной такого шага может быть как провальный старт сезона, так и конфликт между сторонами.

В Примере "летучие мыши" стартовали с ничьей и поражения, победив только в третьем туре.

Марселино возглавляет "Валенсию" с 2017 года и выиграл с командой Кубок Испании.

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