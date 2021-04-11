"Валенсия" смогла отыграть два гола и добилась ничьей с "Реал Сосьедад"

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"Валенсия" смогла отыграть два гола и добилась ничьей с "Реал Сосьедад"Фото: Твиттер @valenciacf
Подошел к концу матч 30 тура испанской Ла Лиги между "Валенсией" и "Реал Сосьедад". Хозяева смогли добыть волевую ничью и завершить встречу со счетом 2:2. Игра развивалась по замысловатому сценарию. Сначала "летучие мыши" не смогли реализовать пенальти, а затем еще до перерыва получили 2 гола в свои ворота. Ситуацию удалось спасти во второй половине встречи, когда за 13 минут "Валенсия" смогла нивелировать разницу в счете. Гостям же не помогло и удаление Гомеса, которое тот заработал за 2 желтые карточки. Россиянин Денис Черышев появился в стартовом составе, но не отметился результативными действиями и был заменен на 63 минуте при счете 1:2.

Результат позволил хозяевам набрать 34 очка подняться на 13 место в турнирной таблице. "Реал Сосьедад" расположился на 5 строчке, имея в своем активе 47 баллов.

"Валенсия" - "Реал Сосьедад" 2:2 (0:2)

Голы: Гевара, 33 - 0:1, Исак, 45 - 0:2, Васс, 60 (пенальти) - 1:2, Габриэл Паулиста, 73 - 2:2
Нереализованный пенальти: Солер, 29
Удаление: Макси Гомес, 80

"Валенсия": Доменек, Диакаби, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Васс (Олива, 90), Рачич (Гамейро, 63), Солер, Гедеш (Тони Лато, 86), Черышев (Муса, 63), Гайя, Макси Гомес.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Элустондо, Ле Норман, Урко Гонсалес (Саньян, 46), Ойарсабаль (Баутиста, 89), Гевара, Порту (Янузай, 66), Горосабель, Исак, Фернандес (Лопес, 79).

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