"Валенсия" смогла отыграть два гола и добилась ничьей с "Реал Сосьедад"
Фото: Твиттер @valenciacf
Подошел к концу матч 30 тура испанской Ла Лиги между "Валенсией" и "Реал Сосьедад". Хозяева смогли добыть волевую ничью и завершить встречу со счетом 2:2. Игра развивалась по замысловатому сценарию. Сначала "летучие мыши" не смогли реализовать пенальти, а затем еще до перерыва получили 2 гола в свои ворота. Ситуацию удалось спасти во второй половине встречи, когда за 13 минут "Валенсия" смогла нивелировать разницу в счете. Гостям же не помогло и удаление Гомеса, которое тот заработал за 2 желтые карточки. Россиянин Денис Черышев появился в стартовом составе, но не отметился результативными действиями и был заменен на 63 минуте при счете 1:2.
Результат позволил хозяевам набрать 34 очка подняться на 13 место в турнирной таблице. "Реал Сосьедад" расположился на 5 строчке, имея в своем активе 47 баллов.
"Валенсия" - "Реал Сосьедад" 2:2 (0:2)
Голы: Гевара, 33 - 0:1, Исак, 45 - 0:2, Васс, 60 (пенальти) - 1:2, Габриэл Паулиста, 73 - 2:2
Нереализованный пенальти: Солер, 29
Удаление: Макси Гомес, 80
"Валенсия": Доменек, Диакаби, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Васс (Олива, 90), Рачич (Гамейро, 63), Солер, Гедеш (Тони Лато, 86), Черышев (Муса, 63), Гайя, Макси Гомес.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Элустондо, Ле Норман, Урко Гонсалес (Саньян, 46), Ойарсабаль (Баутиста, 89), Гевара, Порту (Янузай, 66), Горосабель, Исак, Фернандес (Лопес, 79).
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|М
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|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
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|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14