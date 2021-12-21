"Валенсия" сможет продлить контракты с лидерами команды

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"Валенсия" сможет продлить контракты с лидерами командыФото: инстаграм Солера/Автор неизвестен

"Валенсия" имеет возможность подписать новые соглашения с лидерами команды Хосе Луисом Гайя и Карлосом Солером.

Как сообщает издания Cadena Ser, финансовая ситуация в стане "летучих мышей" позволяет клубу продлить контракты с Солером и Гайя.

Отмечается, что эти футболисты не рассматриваются для продажи.

Нынешние контракты игроков сборной Испании с валенсийским клубом рассчитаны до 2023 года.

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