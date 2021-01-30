"Валенсия" согласовала аренду воспитанника "Милана"
В ближайшее время новичком "Валенсии" станет итальянский нападающий Патрик Кутроне.
По информации журналиста Николо Скиры, "летучие мыши" договорились об аренде 23-летнего футболиста.
Кутроне - воспитанник "Милана", с 2019 года он выступает за "Вулверхэмптон", с января 2020-го находился в аренде в "Фиорентине".
В составе "фиалок" форвард забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 34 матчах. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
Не пропустите: "Валенсия" объявила о продлении контракта с основным защитником. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Рибери повторил достижение Роналду и Месси
-
"Марсель" заинтересован в услугах Фавра
-
"Вест Бромвич" объявил о переходе лучшего бомбардира "Галатасарая"
-
"Валенсия" согласовала аренду воспитанника "Милана"
-
Два игрока ПСЖ заболели коронавирусом
-
Роналдо: "Отдал бы два пальца ради победы в Кубке Либертадорес и Лиге Чемпионов"
-
Официально: Халк заключил контракт с бразильским клубом
-
Главные новости дня: 29 января
-
"Вест Хэм" арендовал Лингарда у "Манчестер Юнайтед"
-
Кейн может избежать серьезной травмы
-
Кудряшов публично извинился перед Подольски
-
"Уэска" на выезде разобралась с "Вальядолидом"
-
Дюбуа принес "Лиону" победу над "Бордо"
-
"Фиорентина" Кокорина вдевятером не смогла удержать победу над "Торино"
-
"Штутгарт" обыграл "Майнц" в матче Бундеслиги
-
Роналдо назвал фаворитов Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" нашел альтернативу Санчо в "Барселоне"
-
"Ливерпуль" хочет арендовать центрального защитника сборной США
-
В Москве задержан главный строитель стадионов ЧМ-2018. Его обвиняют в хищении денежных средств
-
"Реал" намерен летом приобрести Мбаппе, несмотря на финансовые трудности
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18