"Валенсия" согласовала аренду воспитанника "Милана"

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"Валенсия" согласовала аренду воспитанника "Милана"

В ближайшее время новичком "Валенсии" станет итальянский нападающий Патрик Кутроне.

По информации журналиста Николо Скиры, "летучие мыши" договорились об аренде 23-летнего футболиста.

Кутроне - воспитанник "Милана", с 2019 года он выступает за "Вулверхэмптон", с января 2020-го находился в аренде в "Фиорентине".

В составе "фиалок" форвард забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 34 матчах. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

Не пропустите: "Валенсия" объявила о продлении контракта с основным защитником. | http://soccernews.ru
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