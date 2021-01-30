"Валенсия" согласовала аренду воспитанника "Милана"

В ближайшее время новичком "Валенсии" станет итальянский нападающий Патрик Кутроне.

По информации журналиста Николо Скиры, "летучие мыши" договорились об аренде 23-летнего футболиста.

Кутроне - воспитанник "Милана", с 2019 года он выступает за "Вулверхэмптон", с января 2020-го находился в аренде в "Фиорентине".

В составе "фиалок" форвард забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 34 матчах. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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