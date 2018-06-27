"Валенсия" согласовала переход защитника "Лиона"

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"Валенсия" согласовала переход защитника "Лиона"

"Валенсия" согласовала переход защитника "Лиона" Муктара Диакаби, сообщает Superdeporte.

Ожидается, что сумма трансфера составит 15 миллионов евро. 21-летний француз гвинейского происхождения уже прибыл в Испанию для прохождения медобследования.

Диакаби является воспитанником "Лиона", за основную команду "ткачей" выступал с 2016 года, сыграл 55 матчей и забил 7 голов.

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