"Валенсия" согласовала трансфер форварда "Атлетико"

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"Валенсия" согласовала трансфер форварда "Атлетико"

Французский нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро близок к переходу в "Валенсию", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, валенсийский клуб договорился о переходе футболиста за 15 миллионов евро. Ради этого трансфера форвард согласился на значительное снижение зарплаты, так как хочет иметь регулярную игровую практику.

В прошлом сезоне на счету 31-летнего Гамейро 11 голов в 36 матчах.

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