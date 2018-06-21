"Валенсия" согласовала трансфер форварда "Атлетико"

Французский нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро близок к переходу в "Валенсию", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, валенсийский клуб договорился о переходе футболиста за 15 миллионов евро. Ради этого трансфера форвард согласился на значительное снижение зарплаты, так как хочет иметь регулярную игровую практику.

В прошлом сезоне на счету 31-летнего Гамейро 11 голов в 36 матчах.

Не пропустите: ПСЖ хочет купить игрока из Ла Лиги. | http://soccernews.ru