"Валенсия" согласовала трансфер капитана "Ромы"

Теги валенсияромаалессандро флоренцитрансферы

"Валенсия" согласовала трансфер капитана "Ромы"

Защитник "Ромы" Алессандро Флоренци близок к переходу в "Валенсию", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, испанский клуб арендует футболиста до окончания сезона-2019/2020 с правом последующего выкупа. Флоренци согласился на переход, так как потерял место в основном составе "волков".

28-летний Флоренци Алессандро является воспитанником и капитаном "Ромы". В нынешнем сезоне он провел за римский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" хочет купить форварда сборной Уругвая. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" объявил о переходе испанского защитника

"Арсенал" объявил о переходе испанского защитника

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов