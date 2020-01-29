"Валенсия" согласовала трансфер капитана "Ромы"

Защитник "Ромы" Алессандро Флоренци близок к переходу в "Валенсию", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, испанский клуб арендует футболиста до окончания сезона-2019/2020 с правом последующего выкупа. Флоренци согласился на переход, так как потерял место в основном составе "волков".

28-летний Флоренци Алессандро является воспитанником и капитаном "Ромы". В нынешнем сезоне он провел за римский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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